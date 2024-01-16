تكريم 118 من ذوي الشهداء بريف الرقة الشرقي المحرر

الرقة-سانا

كرمت محافظة الرقة 118 من ذوي الشهداء في صالة الباسل بمدينة السبخة في ريف الرقة الشرقي المحرر.

وأكد محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة في كلمته أن الشهداء حملوا راية الحق وأدوا الأمانة بصدق ووفاء وصنعوا لنا العزة والفخر، وأن الشعب السوري لطالما كان سباقاً ولم يتوان لحظة عن تقديم أغلى ما يملك في سبيل منعة وكرامة بلده والاهتمام بأبناء الشهداء وذويهم، ومتابعة أمورهم واجب وطني.

وأشار خليفة إلى أن هذا التكريم يأتي عرفاناً لعظيم تضحيات جيشنا الباسل وإجلالاً واحتراماً وتقديراً للتضحيات التي كتبتها دماء الشهداء الطاهرة.

حضر التكريم أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور عبد العزيز العيسى وقائد شرطة المحافظة العميد عبد القادر سلطان ورئيس مجلس المحافظة محمد الزعيتر، وعدد من الضباط والمسؤولين في الحزب والدولة والفعاليات الأهلية.

محمد الفرج

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