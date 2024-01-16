عشرات المنظمات الإسبانية تدعو إلى مظاهرة السبت القادم لنصرة فلسطين

مدريد-سانا

دعا نحو 100 منظمة وتجمع في مدريد إلى تنظيم مظاهرة في 78 مدينة إسبانية، تحت شعار “لنوقف الإبادة الجماعية في فلسطين”.

وذكرت صحيفة بوبليكو الإسبانية أن شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين “ريسكوب” دعت إلى مظاهرة يوم السبت القادم في 78 مدينة من مختلف الأقاليم الإسبانية، دعماً للشعب الفلسطيني، وتنديداً بالإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهات المنظمة والداعية لهذه المظاهرة ستنضم إلى حملة “أوقفوا تجارة الأسلحة مع إسرائيل” من أجل مطالبة الدولة الإسبانية بالتوقف عن المشاركة في هذه التجارة القاتلة وإظهار الدعم الكبير للقضية الفلسطينية.

ولفتت الصحيفة إلى مطالبة شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين الحكومة الإسبانية بوقف فوري ودائم لإطلاق النار وإنهاء تجارة الأسلحة مع “إسرائيل” ودعم الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد “إسرائيل” بتهمة الإبادة الجماعية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 24100 شهيد و60834 جريحاً.

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