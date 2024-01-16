طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وتحذير من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة غداً حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الغائم جزئياً والغائم بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات مطرية فوق المناطق الساحلية والشمالية، بينما يكون بارداً ليلاً، محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية والصقيع على المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية غربية على المنطقة الساحلية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…