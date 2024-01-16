نشاطات وفعاليات متنوعة ضمن برنامج العطلة الانتصافية في مديرية ثقافة درعا

درعا-سانا

أطلقت دائرة ثقافة الطفل في مديرية ثقافة درعا باقة متنوعة من النشاطات الثقافية والتعليمية والترفيهية ضمن فعالية “العبوا مع الأطفال وعلموهم” خلال العطلة الانتصافية.

ويتضمن برنامج العطلة ورشات متعددة، منها تعلم مهارات الحساب الذهني، والقراءة التفاعلية الخاصة بالأطفال، وورشة رسم وأشغال يدوية وألعاب ترفيهية وغنائية وعروض مسرحية.

رئيسة دائرة ثقافة الطفل نجاة المحمد أوضحت لمراسلة سانا أنه شارك في هذه الفعالية عدد كبير من الأطفال من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 سنوات و14 سنة.

وأشارت إلى أنه تم اختيار أنشطة متنوعة وهادفة لتعزيز وتطوير ميول الأطفال الحسية والإدراكية، إلى جانب تنمية ثقافتهم بمختلف الجوانب الفنية والأدبية والعلمية وغيرها.

وبينت مدربة الحساب الذهني رزان سرحان أنه سيتم التركيز خلال الفعالية على مهارة تعلم الحساب الذهني من خلال تعليم الأطفال مهارة الحساب بالأصابع معتمداً على العقل.

وأشارت سرحان إلى أن هذه المهارة من المهارات الضرورية التي يجب أن يتدرب عليها العقل البشري منذ الصغر في مراحل العمر الأولى، ومع بداية تعامل الطفل مع الأرقام سواء في تعليمه أو في حياته الطبيعية اليومية، مبينة أن هذهِ المهارة تعزز الثقة بالنفس لدى الطفل وتزيد من تركيزهِ ونشاط ذاكرتهِ.

ونوهت رئيسة دائرة المراكز الثقافية بمديرية ثقافة درعا ميامين حرفوش إلى ضرورة اهتمام أولياء الأمور بتنظيم وقت أطفالهم خلال فترة العطل الدراسية لكي لا يضيع هدراً من دون أي فائدة، وذلك بأن يتعاون أفراد الأسرة على التخطيط الإيجابي للاستفادة من العطلة، وقضاء وقت مميز ومليء بالفائدة والاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني.

بدورهم أعربَ الأطفال المشاركون في الفعالية عن سرورهم لمشاركتهم بمثل هذه النشاطات التي تعم عليهم بالفائدة والاستمتاع.

ليلى حسين

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