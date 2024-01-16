الدفاع الروسية: القضاء على 1000 جندي أوكراني وإسقاط 69 مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها قضت على 990 جندياً أوكرانيا، وأسقطت 69 مسيرة أوكرانية، كما دمرت معدات عسكرية أخرى.

وجاء في التقرير اليومي للوزارة عن سير العملية الخاصة في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك…

صد الجيش الروسي 6 هجمات وخسرت القوات الأوكرانية نحو 160 جندياً، و3 دبابات ومعدات أخرى.

على محور كراسني ليمان…

صدت القوات الروسية 4 هجمات، وبلغت خسائر العدو 250 جندياً.

على محور دونيتسك…

صد الجيش الروسي 5 هجمات، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 280 جندياً ودبابة، ومركبتي مشاة قتالية.

على محور جنوب دونيتسك…

بلغت خسائر العدو نحو 120 جندياً، وعلى محور زابوروجيه 115 جندياً.

على محور خيرسون…

خسر العدو حوالي 65 جندياً أوكرانياً، إضافة إلى 3 مدافع إم 777 أمريكية الصنع ومدفع ذاتي الحركة “إم 109 بالادين” ألماني الصنع، وثلاثة مدافع ذاتية الحركة “غفوزديكا”.

وحسب التقرير، أصاب الجيش الروسي قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 112 منطقة.

وأسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسي 69 طائرة دون طيار أوكرانية و13 صاروخاً من طراز هيمارس.

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