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فولودين: العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا منعت نشوب حرب عالمية ثالثة

2024-01-16

موسكو-سانا

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين اليوم أن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا منعت نشوب حرب عالمية ثالثة.

ونقل موقع “آر تي” عن فولودين قوله في كلمته أمام الجلسة العامة للدوما الروسي: “إطلاق العملية العسكرية الخاصة أوقف الحرب العالمية الثالثة… فكروا فيما كان يمكن أن يحدث كارثة إنسانية وملايين القتلى”، لافتاً إلى “أن أهدافها ستتحقق”، وأضاف: “يجب أن تكون أوكرانيا حرة ودولة محايدة، ويجب ألا تكون هناك أسلحة في أوكرانيا يتم استيرادها من الخارج، كما يجب تقديم النظام النازي في كييف إلى العدالة”، مشدداً على “ضرورة بذل كل ما في وسع روسيا لضمان تحقيق هذه الأهداف، وفي أسرع وقت ممكن”.

وأكد أن “روسيا دولة مسالمة، ولن تتحارب أبداً مع دولة أوروبية، وما يجري اليوم حرب على النازية، وهو ما يجب أن يكون على جدول أعمال جميع الدول”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد الشهر الماضي أن روسيا لن تتخلى عن أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لافتاً إلى أن الجيش الروسي يمتلك زمام المبادرة فيها.

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