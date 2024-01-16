افتتاح مدرسة مسبقة الصنع ضمن مدينة الحسكة بواقع 10 غرف صفية

الحسكة-سانا

افتتحت مديرية تربية الحسكة مدرسة الشهيد نعيم اللجي مسبقة الصنع في حي الميرديان ضمن مدينة الحسكة بالتعاون مع ”اليونيسيف” لتخفيف الضغط والازدحام عن المدارس وسط المدينة الناتج عن استيلاء ميليشيا (قسد) الانفصالية على معظم مدارس المدينة.

محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح أكد في تصريح صحفي خلال حضوره الافتتاح أن وضع المدرسة في الخدمة يأتي في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع التربوي في المحافظة وتوفير مستلزمات العملية التربوية والتعليمية نتيجة الظروف الاستثنائية وممارسات قوى الاحتلال التي عملت على إغلاق دور العلم والمدارس بهدف نشر الجهل والتخلف، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة حفر بئر في المدرسة لتأمين المياه لها.

مديرة مكتب منظمة اليونيسيف في القامشلي جولي فارندا أشارت إلى استمرار جهود المنظمة في دعم القطاع التربوي في المحافظة وبناء المدارس بهدف ضمان حصول التلاميذ على حقهم في التعليم.

من جهتها أوضحت مديرة التربية إلهام صورخان أن المدرسة الجديدة تضم 10 غرف صفية وغرفتين للكادر الإداري، مؤكدة أهمية وضع المدرسة في الخدمة لتخفيف الضغط والازدحام في المدارس الأخرى نتيجة استيلاء ميليشيا (قسد) المرتبطة بالاحتلال الأمريكي على المدارس في المناطق التي تستولي عليها وإغلاق قسم منها وتحويل قسم آخر إلى سجون ومقرات عسكرية.

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