بطاقة إنتاجية تبلغ 10 أطنان يومياً… وضع خط إنتاج بالخدمة في مخبز بانياس الآلي

طرطوس-سانا

وضع فرع المؤسسة السورية للمخابز في طرطوس خطاً إنتاجياً جديداً بالخدمة في الفرن الآلي بمدينة بانياس، بطاقة إنتاجية بلغت 10 أطنان يومياً، بعد أن تم تجهيزه بمعدات وآلات وفق أحدث المعايير.

مدير الفرن الآلي في مدينة بانياس محمد خليل أوضح في تصريح لمراسل سانا أن الخط الجديد يسهم في زيادة الكمية المنتجة وتحسين جودتها وتخفيف الازدحام، لافتاً إلى أن الطاقة الإنتاجية للفرن تتراوح بين 20 و24 طناً يومياً، وتلبي احتياجات مدينة بانياس والقرى المجاورة لها.

وأشار خليل إلى أن الخط الجديد تم تنفيذه من قبل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع المؤسسة السورية للمخابز.

ذوالفقار ابوغبرا

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