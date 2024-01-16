استجرار 2365 طناً من الأعلاف لتأمين احتياجات الثروة الحيوانية في درعا

درعا-سانا

استجر فرع المؤسسة العامة للأعلاف بدرعا كمية 2365 طناً من الأعلاف المختلفة لتأمين احتياجات الثروة الحيوانية وتوزيعها عن طريق مركزي الأعلاف في ازرع و الصنمين خلال الدورات العلفية.

مدير الفرع المهندس فراس الشرع ذكر بتصريح لمراسل سانا اليوم أن الأعلاف المتوفرة التي تشمل النخالة والشعير العلفي والكبسول وكسبة الصويا والجريش تأتي في إطار خطة دعم الكميات الواردة من مطحنة اليرموك، وذلك بغية توفيرها لمربي الثروة الحيوانية ضمن الدورات العلفية بأسعار مخفضة.

وأضاف الشرع: إن الفرع اشترى منذ بداية العام حتى تاريخه كمية 113 طناً من مادة النخالة من مطحنة اليرموك لتضاف إلى الكميات الواردة من الفروع الأخرى.

وباع فرع المؤسسة العامة للأعلاف بدرعا في العام الماضي لمربي الثروة الحيوانية كمية 24524 طناً من النخالة و الشعير العلفي والكبسول وكسبة الصويا والجريش.

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