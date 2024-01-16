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وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم 102 على قطاع غزة إلى 24285 شهيداً و61154 جريحاً

2024-01-16

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