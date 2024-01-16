وزارة الصحة الفلسطينية : الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 15 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 158 شهيداً و320 جريحاً

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مغترب سوري يحصد المركز الأول عن فئة أفضل شخصية بجائزة جمعية الإمارات للإبداع
2024-01-15
الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان يبحثان تطوير التعاون المشترك لتقديم الخدمات الطبية
2024-01-15
باكلانوف: الاحتلال الأمريكي لا يملك أي ضمير وهو ينهب ثروات سورية دون خجل
2024-01-15
صباغ لوفد برلماني موريتاني: ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات
2024-01-14
الوزير المنجد يبحث مع سفير الهند بدمشق تعزيز علاقات التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل
2024-01-14
سورية تجدد دعمها الكامل وتمسكها بمبدأ الصين الواحدة ممثلة بحكومة جمهورية الصين الشعبية
2024-01-13
باحث روسي: عقلية الكيان الصهيوني مبنية على العنصرية وتعتمد على الدعم اللامحدود من واشنطن
2024-01-13
محليات
توزيع 75 ألف غرسة حراجية مجاناً في درعا
2024-01-16
هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 36 مم في صلنفة باللاذقية
2024-01-16
ضبط فعاليات سياحية وتجارية بدمشق تستجر أسطوانات غاز بطرق غير مشروعة وتحويلها للتحقيق
2024-01-16
مصادر معلومات المواطن في حصوله على الأخبار خلال ندوة حوارية نظمتها كلية الإعلام
2024-01-15
الاحتلال الأمريكي يدخل أسلحة وذخائر ومواد لوجستية إلى قواعده بريف الحسكة
2024-01-15
بدء إزالة آثار الفيضانات في سهل عكار وتقديم المساعدات للأهالي-فيديو
2024-01-15
الرواتب والأجور وسياسة التوظيف الاجتماعي في ندوة حوارية بمقر اتحاد العمال
2024-01-15
رياضة
السنغال تفوز بثلاثية على غامبيا في كأس الأمم الإفريقية
2024-01-15
الاتحاد أهلي حلب يفوز على الجلاء في دوري كرة السلة للرجال
2024-01-15
العراق يفوز على إندونيسيا في كأس آسيا
2024-01-15
بفوزه على شهبا… فريق الشعلة يتأهل للدور النهائي لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2024-01-15
بمشاركة واسعة من المحافظات… اختتام بطولة الجمهورية المدرسية للجمباز الإيقاعي
2024-01-15
منتخب سورية للسباحة يرفع رصيده إلى 12 ميدالية في البطولة العربية في قطر
2024-01-15
فنية كرة القدم بريف دمشق تنتقي منتخب المحافظة بفئة البراعم استعداداً لبطولة المحافظات
2024-01-15
اقتصاد
استجرار 2365 طناً من الأعلاف لتأمين احتياجات الثروة الحيوانية في درعا
2024-01-16
بطاقة إنتاجية تبلغ 10 أطنان يومياً… وضع خط إنتاج بالخدمة في مخبز بانياس الآلي
2024-01-16
صندوق النقد الدولي: 40 بالمئة من الوظائف ستتأثر عالمياً جراء الذكاء الاصطناعي
2024-01-16
احتياطات الذهب في روسيا تسجل مستويات قياسية
2024-01-16
ارتفاع أسعار النفط
2024-01-16
تراجع أسعار الذهب
2024-01-16
وزارة المالية تعلن عن المزاد الأول لإصدار سندات خزينة بأجل لعام 2024
2024-01-15
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
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وزارة الصحة الفلسطينية : الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 15 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 158 شهيداً و320 جريحاً
2024-01-16
2024-01-16
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