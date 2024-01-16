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أكثر من 80 شهيداً وعشرات الجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

2024-01-16

القدس المحتلة-سانا

استشهد أكثر من 80 فلسطينياً، وأصيب العشرات اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ102 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن الاحتلال قصف خلال الساعات الماضية بالطيران والمدفعية منازل في أحياء الصبرة والزيتون وتل الهوا والشيخ عجلين ومنطقتي النفق والصفطاوي، ومدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة ما أدى لاستشهاد 57 فلسطينياً وإصابة العشرات، إضافة إلى دمار واسع بالمنازل.

كما قصف الاحتلال منطقتي ميراج وبني سهيلا في خان يونس جنوب القطاع ومخيمي البريج والمغازي وسطه، ما أدى إلى استشهاد 27 فلسطينياً وإصابة العشرات.

وقامت جرافات الاحتلال بعمليات تجريف واسعة في حي السلام شمال القطاع، بينما تقصف مدفعيته مخيم جباليا ومناطق متفرقة شمال القطاع بكثافة.

ولليوم الخامس على التوالي يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والانترنت عن القطاع جراء العدوان، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن هذا الانقطاع يؤخر عمليات الاستجابة الطارئة للمرضى والجرحى.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 24100 شهيد و60834 جريحاً.

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