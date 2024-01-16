عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأُصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ101 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في منطقة ميراج شمال رفح ومحيط مقر الدفاع المدني في خان يونس جنوب القطاع ما أدى لاستشهاد 20 فلسطينياً معظمهم من النساء والأطفال وإصابة العشرات.

واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف طيران الاحتلال مخيم البريج وسط القطاع بينما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف على دوار الخور في حي تل الهوا بمدينة غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائف على تل الهوى والشيخ عجلين غرب مدينة غزة بينما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي شرقها.

وارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم 101 على قطاع غزة إلى 24100 شهيد و 60834 جريحاً.

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