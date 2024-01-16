إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء للاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بني نعيم ومسافر يطا جنوب الخليل وفقين شمال طولكرم وبيتا جنوب نابلس وميثلون جنوب جنين واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة شابين بجروح والعشرات بحالات اختناق كما قامت باعتقال فلسطيني.

وفي السياق اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال قرية دير شرف غرب مدينة نابلس واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين وأحرقوا عدداً من المركبات.

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب 9 آخرون في وقت سابق اليوم برصاص قوات الاحتلال قرب مدينتي الخليل وطولكرم بالضفة.

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