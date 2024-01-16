الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيّرة أوكرانية فوق بيلغورود

موسكو-سانا

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مسيّرة أوكرانية عند اقترابها من بيلغورود.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف قوله إن منظومة الدفاع الجوي الروسية في منطقة بيلغورود أسقطت مسيّرة عند اقترابها من المدينة دون التسبب بوقوع إصابات.

وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط 2022 تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.

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