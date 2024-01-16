رئيسي: أهمية دور الهند في إنهاء العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أن جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة مثال واضح على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأن وقفها ومعاقبة الكيان الصهيوني واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني هي السبيل الوحيد لعودة الاستقرار والأمن الإقليميين.

وشدد رئيسي خلال استقباله اليوم وزير خارجية الهند سوبرامانيام جايشانكار على أهمية دور الهند في إنهاء هذا العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة مشيراً، في الوقت نفسه إلى أهمية التركيز على مكافحة الإرهاب والجرائم الممنهجة والتعاون الهادف لتعزيز الاستقرار والأمن داخل أفغانستان وتدعيم التبادل التجاري بين إيران والهند باستخدام عملتي البلدين وحماية الأمن الملاحي في المياه الدولية.

من جانبه نوه وزير الخارجية الهندي بالدور الذي تلعبه إيران بشان توسيع علاقاتها مع دول المنطقة وتحقيق نقلة لافتة على صعيد الأواصر الهندية الإيرانية.

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