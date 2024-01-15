العراق يفوز على إندونيسيا في كأس آسيا

الدوحة-سانا

حقق المنتخب العراقي فوزاً ثميناً أمام نظيره الإندونيسي بنتيجة (3-1) اليوم على ملعب أحمد بن علي المونديالي ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.

سجل للمنتخب العراقي مهند علي ميمي وأسامة رشيد وأيمن حسين في الدقائق 17 و 45+6، و 75 في حين سجل للمنتخب الإندونيسي مارسيلينو فيردينان في الدقيقة 37.

وبهذا الفوز حصد منتخب العراق أول 3 نقاط ليكون في وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن اليابان التي فازت أمس على فيتنام (4-2).

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