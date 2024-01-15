غوتيريش: الهجمات على قطاع غزة أطلقت العنان لدمار شامل وقتل المدنيين

نيويورك-سانا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الهجمات التي نفذتها “إسرائيل” على قطاع غزة على مدى مئة يوم أطلقت العنان لدمار شامل ومستويات من قتل المدنيين بمعدل غير مسبوق ولاسيما أن أغلبية الضحايا من النساء والأطفال.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن غوتيريش قوله في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: “لا يمكننا أن نسمح باستمرار ما يحدث في قطاع غزة ولا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني” مطالباً بضرورة الوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار في القطاع المحاصر لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها.

كما أعرب غوتيريش عن قلقه البالغ بشأن الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني والعوائق أمام توصيل المساعدات لقطاع غزة محذراً من أن الوضع الإنساني في القطاع لا يمكن وصفه بالكلمات ولا يوجد مكان آمن في القطاع، وشبح المجاعة يخيم على جميع السكان فيه مع مخاطر المرض وسوء التغذية والتهديدات الصحية الأخرى.

وكان غوتيريش طالب كلاً من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف ومنظمة الصحة العالمية في وقت سابق اليوم بالإسراع في إيصال المواد الغذائية والإمدادات إلى أهالي قطاع غزة المحاصرين الذين يواجهون خطر المجاعة بشكل متزايد.

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