وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 11 شهيداً

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مغترب سوري يحصد المركز الأول عن فئة أفضل شخصية بجائزة جمعية الإمارات للإبداع
2024-01-15
الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان يبحثان تطوير التعاون المشترك لتقديم الخدمات الطبية
2024-01-15
باكلانوف: الاحتلال الأمريكي لا يملك أي ضمير وهو ينهب ثروات سورية دون خجل
2024-01-15
صباغ لوفد برلماني موريتاني: ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات
2024-01-14
الوزير المنجد يبحث مع سفير الهند بدمشق تعزيز علاقات التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل
2024-01-14
سورية تجدد دعمها الكامل وتمسكها بمبدأ الصين الواحدة ممثلة بحكومة جمهورية الصين الشعبية
2024-01-13
باحث روسي: عقلية الكيان الصهيوني مبنية على العنصرية وتعتمد على الدعم اللامحدود من واشنطن
2024-01-13
محليات
مصادر معلومات المواطن في حصوله على الأخبار خلال ندوة حوارية نظمتها كلية الإعلام
2024-01-15
الاحتلال الأمريكي يدخل أسلحة وذخائر ومواد لوجستية إلى قواعده بريف الحسكة
2024-01-15
بدء إزالة آثار الفيضانات في سهل عكار وتقديم المساعدات للأهالي
2024-01-15
الرواتب والأجور وسياسة التوظيف الاجتماعي في ندوة حوارية بمقر اتحاد العمال
2024-01-15
مسابقة للجمعية المعلوماتية في حمص لتدريب الأطفال واليافعين على الذكاء الصنعي
2024-01-15
مسودة تعديل قانون العمل على طاولة المجلس الاستشاري للعمل والحوار الاجتماعي
2024-01-15
الداخلية تدعو الذين حددت لهم موعداً لإصدار جواز السفر إلى استكمال معاملاتهم خلال عشرين يوماً
2024-01-15
رياضة
العراق يفوز على إندونيسيا في كأس آسيا
2024-01-15
بفوزه على شهبا… فريق الشعلة يتأهل للدور النهائي لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2024-01-15
بمشاركة واسعة من المحافظات… اختتام بطولة الجمهورية المدرسية للجمباز الإيقاعي
2024-01-15
منتخب سورية للسباحة يرفع رصيده إلى 12 ميدالية في البطولة العربية في قطر
2024-01-15
فنية كرة القدم بريف دمشق تنتقي منتخب المحافظة بفئة البراعم استعداداً لبطولة المحافظات
2024-01-15
افتتاح مركز لليوغا للأطفال في اللاذقية
2024-01-15
11 ميدالية لنادي العربي في بطولة أندية الجمهورية للمواي تاي
2024-01-15
اقتصاد
وزارة المالية تعلن عن المزاد الأول لإصدار سندات خزينة بأجل لعام 2024
2024-01-15
الزراعة: نحو 14419 هكتاراً خطة زراعة القطن للموسم الزراعي 2023- 2024
2024-01-15
الثروة السمكية بحلب: توزيع 11 ألف إصبعية سمكية على 65 مستفيداً العام الماضي
2024-01-15
توزيع 122 ألف غرسة مثمرة مجاناً حتى الآن ضمن منحة توزيع الغراس المثمرة
2024-01-15
روسيا تحقق زيادة كبيرة في إنتاج السيارات العام الماضي
2024-01-15
ارتفاع أسعار الذهب
2024-01-15
مشاكل التصدير والحلول خلال ندوة على هامش معرض موتكس خان الحرير
2024-01-14
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الزراعة: نحو 14419 هكتاراً خطة زراعة القطن للموسم الزراعي 2023- 2024
توقف محطات المياه في مدينتي عامودا والدرباسية بريف الحسكة نتيجة اعتداءات الاحتلال التركي
هطولات مطرية متفرقة أغزرها 27 مم في مشتى الحلو بريف طرطوس
صباغ لوفد برلماني موريتاني: ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات
خروج عدد من محطات تحويل الكهرباء في الحسكة عن الخدمة جراء اعتداء تركي
عرنوس يلتقي رئيس لجنة الأخوّة البرلمانية السورية-الموريتانية
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المقاومة الفلسطينية تقضي على5 جنود للعدو الإسرائيلي من مسافة صفر شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة
وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 11 شهيداً
2024-01-15
2024-01-15
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