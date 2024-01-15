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عــاجــل المقاومة الفلسطينية تقضي على5 جنود للعدو الإسرائيلي من مسافة صفر شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 11 شهيداً

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المقاومة الفلسطينية تقضي على5 جنود للعدو الإسرائيلي من مسافة صفر شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

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