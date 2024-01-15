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العدو الإسرائيلي يجدد اعتداءاته على بلدات وقرى الجنوب اللبنانية

2024-01-15

بيروت-سانا

جدد العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على قرى وبلدات لبنانية، مركزاً على الأحياء السكنية وممتلكات الجنوبيين، وأقدم على قصف جبل بلاط وأطراف بلدة عيتا الشعب بالمدفعية، بعد قصف مماثل طال البلدة قبل وقت قصير.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قوات العدو الإسرائيلي أطلقت منطاداً تجسسياً مجهزاً بكاميرات مراقبة وأجهزة رصد فوق موقع الضهيره في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، وذلك بعد الأضرار الجسيمة والفادحة التي لحقت بمنظومته التجسسية المنصوبة في المواقع المقابلة للمنطقة المذكورة جراء صواريخ “المقاومة الوطنية اللبنانية” التي عطلت مهمتها.

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