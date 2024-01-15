الهطولات المطرية تزيد مخازين المياه في سدود محافظة درعا

درعا-سانا

أدت الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها محافظة درعا إلى تحسن ملحوظ في واقع تخزين المياه في سدود المحافظة، وتغذية الآبار الارتوازية، الأمر الذي يبشر بموسم زراعي جيد، وخصوصاً القمح والخضراوات، وفق مدير الموارد المائية المهندس أحمد محسن.

وأوضح محسن في تصريح لمرسل سانا أن هذه الهطولات أدت إلى جريان العديد من الأودية والمسيلات وتخزين كميات جيدة من المياه في سدود غدير البستان وتسيل وعابدين مع بداية موسم حصاد الأمطار.

ولفت إلى أن الكميات المخزنة إلى الآن تجاوزت ثلاثة أضعاف الكميات المخزنة للفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض نفقات المحروقات والكهرباء اللازمة لتشغيل شبكات الري العامة.

رضوان الراضي

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