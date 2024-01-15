الثروة السمكية بحلب: توزيع 11 ألف إصبعية سمكية على 65 مستفيداً العام الماضي

حلب-سانا

أوضح مدير الثروة السمكية والأحياء المائية بفرع حلب المهندس صالح الصالح أنه تم خلال العام الماضي توزيع 11000 إصبعية من نوع كارب عام وكارب عاشب ومشط على 65 مستفيداً في قرية الشيخ سعيد والنيرب، من خلال مشروع مزارع الأسماك الأسرية الصغيرة.

وقال الصالح في تصريح لمراسل سانا: إن مركز الثروة السمكية بحلب يقوم بالمتابعة الدورية للأسواق ومتابعة أسعار وكميات الأسماك ونوعها والإشراف على نقاط الحماية في بحيرة الأسد بمسكنة وبحيرة الحمرات في خناصر، حيث تنظم دوريات برية بشكل دوري على شاطئ البحيرتين.

وأضاف الصالح: إن الصعوبات التي تعيق مركز حلب تتلخص بعدم توافر رخص للآبار لكل من تقدم من المزارعين، وكذلك عدم حيازة وثائق وبيانات قيد عقارية بسبب الإرهاب، الأمر الذي يحد من انتشار هذه الزراعة.

رفعت الشبلي

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