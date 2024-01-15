فريق عمل مشروع مدينة طرطوس القديمة: نعمل لتكون موقعاً سياحياً وثقافياً على المستويين المحلي والعالمي

طرطوس-سانا

بهدف تطوير وتحسين مدينة طرطوس القديمة وجعلها موقعاً سياحياً وثقافياً ومحط أنظار على المستويين المحلي والعالمي تم تشكيل فريق عمل مشروع طرطوس القديمة عام 2021، وضم مجموعة من أبناء المدينة القديمة والمجتمع المحلي، وخبراء وممثلين عن الجهات الحكومية والأهلية في طرطوس والأمانة السورية للتنمية.

ونفذت الأمانة السورية للتنمية ضمن أعمال الفريق مسحاً اجتماعياً شاملاً للمدينة القديمة، في حين نفذ مجلس مدينة طرطوس ودائرة الآثار مسحاً فنياً عمرانياً لكل العقارات ضمن المدينة القديمة، كما تم إعداد دراسة نفق الخدمات وإعداد مقترح مسار سياحي.

ورسمت اللقاءات بين ممثلي الجهات المعنية بطرطوس القديمة الخطوط الأولى لنقل وإظهار وتوضيح آلية العمل وفق منهجية التنمية المجتمعية، وانتقلت مراحل العمل بعدها الى فهم السياق العام للمدينة القديمة، وذلك من خلال لقاءات مع المجتمع المحلي شملت جميع الفئات العمرية وتم خلالها مناقشة جميع القضايا الحياتية والخدمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية في محاولة لتحديد هوية المنطقة وتحديد الحامل التنموي الذي سيكون له الدور الأساسي في العامل التنموي.

ويعقد حالياً في طرطوس ورشة تبني الخارطة التنموية للمدينة القديمة يقدم من خلالها عدد من الخبراء المختصين عروضاً خاصةً بهوية طرطوس القديمة ومسودة الرؤية التنموية، لتختتم أعمالها بإطلاق مبادرة يتم التوافق عليها لتكون بداية انطلاق الخارطة التنموية للمدينة القديمة.

وفي تصريح لمراسلة سانا قال مدير أوقاف طرطوس عبد الله السيد وهو من أعضاء فريق عمل مشروع مدينة طرطوس القديمة: “إن الفريق يضم تسعة أعضاء ممثلين لجهات رسمية وأهلية وخبراء من المدينة، حيث عمل على تبني المشروع الذي يصب في مصلحة أهالي المدينة القديمة وتحويل هذه البقعة الجغرافية المهمة من الناحية التاريخية والتراثية إلى نقطة إشعاع تمثل أحد الوجوه الحضارية لوطننا وتظهر تعاقب الحضارات والثقافات والأفكار التي مرت عليها”.

وأضاف السيد: “إن الفريق يهتم بكل التفاصيل الحياتية للناس ومن خلال الورشة التي أطلقت يوم أمس سيتم تبني خارطة العمل التنموي في المدينة القديمة سواء بما يخص الأهالي أو التراث أو المواقع الأثرية والتي تسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف الناس من الناحية المعيشية”.

بدوره قال أمين عام محافظة طرطوس وعضو الفريق المهندس حسان حسن: “إن الفريق ضم مجموعة من الخبرات من مجلس المدينة ومديريات الأوقاف والسياحة والآثار وجامعة طرطوس والأمانة السورية”، لافتاً إلى أنه تم توثيق كل ما يخص المدينة وتم اقترح مجموعة من الخطوات اللازمة لإحياء المدينة القديمة.

وأوضح مدير دائرة آثار طرطوس المهندس مروان حسن أن العمل تم بمشاركة مجموعة من الاختصاصيين لوضع خارطة تنموية، في حين بذلت الفرق التنفيذية جهوداً كبيرة بالتعاون المستمر مع الأهالي سواء من أصحاب المصالح أو الأشخاص المؤثرين في المدينة.

نجوى العلي

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