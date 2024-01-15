افتتاح مركز لليوغا للأطفال في اللاذقية

اللاذقية-سانا

افتتحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي باللاذقية مركزاً تدريبياً لتعليم اليوغا للأطفال في ملعب الباسل، بالتعاون مع المركز السوري لليوغا، وذلك ضمن خطة تهدف لنشر تقنيات هذه الرياضة للفئات الصغيرة.

وأشار رئيس مكتب المراكز التدريبية بالمحافظة هيثم حبيب إلى الفوائد الكبيرة التي تحققها هذه الرياضة للأطفال وتحديداً بتطوير وعي الطفل وتحسين سلوكه، مبيناً أن التدريب في المركز سيكون بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين.

يشار إلى أن هذا المركز هو الـ 70 الذي افتتحه المركز السوري لليوغا في مختلف المحافظات.

نبيل علي

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