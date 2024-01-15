الناشئ حسن سليمان.. طموحات متجددة في رياضة التايكوانجتسو

طرطوس-سانا

حب الرياضة والاستمرار بالتدريب دفع الناشئ حسن سليمان للتميز برياضة التايكوانجتسو، من خلال أدائه المهاري العالي والنتائج اللافتة التي حققها في البطولات التي شارك فيها حتى الآن.

وبين سليمان 12 عاماً في حديثه لـ سانا أنه بدأ تدريبه قبل أربع سنوات في الصالة الرياضية بطرطوس بدعم وتشجيع من أسرته، وإصرار منه على تحقيق إنجازات متميزة، وتدرج في نيل الأحزمة واجتياز المراحل إلى أن وصل إلى الحزام البني ما قبل الحزام الأسود الأخير.

أما عن مشاركاته في البطولات المحلية فقد أحرز سليمان المركز الأول لفئة الناشئين، وتوج بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للناشئين، وأحرز المركز الأول في بطولة المحافظة، ونال الميدالية الذهبية فيها أيضاً، كما وله عدة مشاركات أخرى في بطولات متعددة.

وأشار علاء سليمان والد حسن إلى أن ولده أدرك قيمة الإنجاز الذي حققه ببطولة الجمهورية بعد نيله الميدالية الذهبية بعدما وجد من محيطه تقديراً وتشجيعاً دفعه على متابعة التدريب بإرادة أكبر لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، إضافة إلى التمرينات المكثفة التي يجريها بإشراف المدرب رامي عمران صاحب البصمة الأكثر تأثيراً في مسيرة ابنه، وخصوصاً بالحرفية التدريبية التي يعمل من خلالها.

ويرى المدرب رامي عمران أن لاعبه سليمان موهبة واضحة ويملك قدرات ذهنية وحركية عالية ولديه إرادة كبيرة وطموح عال، ويسعى لتسجيل اسمه بقوة في منصات التتويج الدولية ورفع علم سورية عالياً.

نجوى العلي

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