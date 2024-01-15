 11 ميدالية لنادي العربي في بطولة أندية الجمهورية للمواي تاي

السويداء-سانا

حقق نادي العربي 11 ميدالية خلال مشاركته في بطولة أندية الجمهورية في رياضة المواي تاي لفئة البراعم التي استضافتها مدينة تشرين الرياضية بدمشق.

وتوزعت الميداليات المحققة بواقع سبع ذهبيات، عبر يحيى نصر بوزن 20 كغ ومجد عجينة بوزن 22 كغ لفئة مواليد 2017 – 2018 وحكيم أبو سرحان بوزن 22 كغ ونصر الصحناوي بوزن 24 كغ وسيف سعيد بوزن 26 كغ ورئيف زيدان بوزن 28 كغ وضياء القاسم بوزن 30 كغ لفئة مواليد 2015 – 2016، وأربع فضيات بواسطة كل من أمير زريق بوزن 18 كغ وجوري أبو طافش بوزن 22 كغ وميريام رضوان بوزن 28 كغ وسلطان فليحان بوزن 38 كغ لفئة مواليد 2017 – 2018.

وأشار مدربا نادي العربي تمام وعلاء علاء الدين في تصريح لـ سانا إلى أهمية البطولة لاكتشاف المواهب الواعدة في هذه الرياضة، لافتين إلى أنها شهدت مستوى فنياً متميزاً ومنافسات قوية.

عمر الطويل

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