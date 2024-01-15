عبد اللهيان: قوى المقاومة في المنطقة تعمل لصالح شعوبها

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن قوى المقاومة في المنطقة تعمل لصالح شعوبها، وأصبحت اليوم تتمتع بالقوة والتنظيم من أجل تعزيز السلام والأمن فيها.

وخلال لقاء اليوم، أشار عبد اللهيان إلى أن عملية طوفان الأقصى هي من أجل تحرير الحقوق الفلسطينية المغتصبة، مشدداً على أن جميع محاولات كيان الاحتلال الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية شيطنة هذه العملية قد فشلت، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ترتكب خطأً كبيراً بدعمها لهذا الكيان الغاصب.

ولفت عبد اللهيان إلى أنه خلال 100 يوم من القصف الإجرامي المتواصل لم يتمكن كيان الاحتلال من تحقيق أي من أهدافه المعلنة.

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