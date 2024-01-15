إنهاء أعمال تأهيل مدرسة (خزنة الجديد) بريف القامشلي

الحسكة-سانا

أنهت مديرية التربية في محافظة الحسكة أعمال صيانة وتأهيل مدرسة خزنة الجديد في منطقة تل حميس بريف القامشلي الجنوبي، وذلك بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين.

وبينت مديرة التربية إلهام صورخان في تصريح لمراسل سانا أن أعمال التأهيل شملت تركيب طاقة شمسية لتزويد المدرسة بالكهرباء وحفر بئر للمدرسة ومرافق عامة منها لذوي الإعاقة وتنفيذ أعمال دهان مع رسومات ومعالجة بعض الأعمدة في بعض الصفوف وتبديل بلاط الصفوف والباحة.

وأشارت صورخان إلى أنه تم تزويد المدرسة بمقاعد وصيانة بعض المقاعد القديمة وتركيب أبواب جديدة، وعدد من ألواح الوايت بورد.

وكانت مديرية تربية الحسكة أنهت مطلع الأسبوع الفائت صيانة كاملة لمدرسة خربة السدة بريف القامشلي بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency