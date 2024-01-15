زاخاروفا: على الغرب وقف تسليح نظام كييف إذا رغب بحل الأزمة في أوكرانيا

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ضرورة أن تتوقف دول الغرب عن تسليح نظام كييف في حال رغبت بالتفاوض لتسوية الأزمة في أوكرانيا.

ونقلت صحيفة أزفيستيا الروسية عن زاخاروفا قولها رداً على اقتراح وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس إشراك روسيا في مناقشة التسوية السلمية في أوكرانيا: “يجب على الدول الغربية أولاً أن تتوقف عن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، وعدم فرض عقوبات ضد روسيا، وعدم الإدلاء بتصريحات معادية للروس”.

وتؤكد روسيا مراراً أن المساعدات الغربية لن تنفع أوكرانيا، وأنها ستواصل عمليتها العسكرية الخاصة حتى تحقيق كل أهدافها، وأن العقوبات التي فرضتها على روسيا انعكست سلباً وبشكل أقسى على الدول التي فرضتها.

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