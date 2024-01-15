المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها لقوات الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة مكبدة إياها خسائر فادحة بالأرواح والآليات.

وقالت المقاومة في بيان مساء اليوم إن مقاتليها استهدفوا بقذيفة مضادة للأفراد قوة راجلة للعدو الصهيوني جنوب مدينة خان يونس وبعبوة ناسفة إحدى آلياته شمالها وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب.

وأضافت المقاومة إنها استهدفت بقذائف الهاون والياسين 105 تحشيدات للعدو الصهيوني وآلياته في خان يونس ومخيم البريج جنوب ووسط القطاع.

واستهدفت المقاومة برشقة صاروخية مدينة أسدود المحتلة وبصواريخ بدر 1 تحشيدات للعدو في موقع “كيسوفيم” رداً على استمرار مجازره في القطاع المنكوب.

واعترف الاحتلال في وقت سابق اليوم بمقتل أحد جنوده خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

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