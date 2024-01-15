المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في 3 قواعد في العراق وسورية

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة مطار أربيل شمال العراق وفي قاعدتي خراب الجير وكونيكو بريفي الحسكة ودير الزور واللتين تتخذههما قاعدتين عسكريتين غير شرعيتين لها.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة ورداً مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مقاتلو المقاومة في العراق بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة ثلاث قواعد للاحتلال في العراق وسورية وهي قاعدة خراب الجير، قاعدة مطار أربيل، قاعدة كونيكو مؤكدة استمرارها في دك معاقل العدو.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت أول أمس برشقة صاروخية قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

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