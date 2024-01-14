اختتام معرض موتكس خان الحرير وتوقيع العديد من العقود التصديرية

دمشق-سانا

اختتم مساء اليوم معرض موتكس خان الحرير التصديري السوري المتخصص في عالم الأزياء والأقمشة ومستلزمات الإنتاج لموسم ربيع صيف 2024 والذي انطلقت فعالياته على أرض مدينة المعارض بريف دمشق بمشاركة أكثر 400 شركة وطنية.

وسجل المعرض خلال أيامه الأربعة توقيع الشركات المشاركة عقوداً مع رجال الأعمال الزائرين من الدول العربية والصديقة لتصدير منتجات المنشآت الصناعية النسيجية إلى الأسواق العربية والاقليمية وغيرها.

وبين رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري في تصريح لمراسل سانا أن المعرض كان ناجحاً بامتياز وجميع المشاركين ثبتوا عقود تصدير لمنتجات منشآتهم وخاصة الألبسة الولادية، لافتاً إلى أهمية توجيه دعم الصادرات من خلال المعارض الداخلية أو الخارجية.

وأوضح أن هذا المعرض هو تأسيس للمعارض الأخرى ليس في القطاع النسيجي فحسب بل في القطاعات الغذائية والكيميائية والهندسية وذلك بفضل تضافر جهود الاتحادات وتعاونهم منوهاً بالدعم الحكومي لهذا المعرض الذي نتمنى أن يتوسع هذا الدعم إلى المعارض الأخرى.

من جهته عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ورئيس لجنة المعارض باتحاد غرف التجارة السورية محي الدين عرب الحلبي أوضح أن المعرض أثمر عن توقيع جميع المشاركين لعقود تصديرية مع رجال الأعمال الزائرين من مختلف الدول العربية وغيرها.

بدوره لفت رئيس رابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج رغيد الحلبي أن المعرض حقق هدفه في توقيع المشاركين لعقود التصدير لمنتجاتهم وخاصة مع اقتراب موسم شهر رمضان المبارك مؤكداً أن هذا النجاح الذي حققه المعرض عبر تكاتف جهود جميع الجهات المعنية بالعملية التصديرية سوف يستمر في المعارض القادمة لما فيهه خير للقطاع النسيجي السوري و بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

أحمد سليمان

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