لوحات متنوعة ضمن معرض (فراشات ملونة) في ثقافي طرطوس

طرطوس-سانا

استضافت قاعة المعارض في المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس المعرض الفني (فراشات ملونة) بمشاركة 17 فناناً من الهواة وبأعمار مختلفة.

وتضمن المعرض لوحات متنوعة الموضوعات والألوان والمدارس الفنية بعضها يحمل الطابع الوطني وبعضها مستوحى من الطبيعة وآخر هادف توعوي موجه للأطفال فيما كان لفن البورتريه والزخارف الهندسية حضور أيضاً.

وبينت الفنانة التشكيلية ليال بو حسن أن المعرض نتاج عمل طلابها من مختلف الأعمار ويقام بشكل سنوي تشجيعاً للمواهب الفنية التي تخوض عالم الفن التشكيلي لافتة إلى أن لكل مشارك نحو 10 أعمال ليقدم رؤية وصورة عن أفكاره ومشاهداته بأسلوب فني.

خريجة هندسة نظم الحاسوب ريم ناجي رأت في مشاركتها الثانية بلوحات تنتمي إلى فن الزخرفة الهندسية فرصة لتنوع أعمالها بنمط يحتاج الكثير من الدقة والإتقان.

واعتبرت يارا ديب خريجة المعهد الهندسي أن المعرض أتاح لها عرض موهبتها خصوصاً في مجال البورتريه الذي كان بمثابة تحدي لها في طريق الفن لتكون المشاركة الأولى لها بوابة انطلاق واعدة.

وقدم حيدر علي طالب الصف العاشر لوحات متنوعة المواضيع منها لوحة لطفل مرسوم عليها العلم الفلسطيني تعبيراً عن تضامنه مع أطفال غزة في حين قدم كل من الطلاب في الصفين السادس والرابع جوى معلا وعلي إبراهيم وأنغام علي لوحات ورسومات تحمل طابع البساطة والطفولة والطبيعة وبعضاً من جوانب التوعية بطابع الفكاهة بألوان الشمع والالوان المائية وأقلام الرصاص معتبرين المعرض نافذة لعرض بداية موهبتهم في الرسم بالإضافة إلى رؤية أعمال أخرى للمشاركين والاستفادة منها.

فاطمة حسين

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