(مدينة الأحلام) عرض مسرحي للأطفال بدار الأسد للثقافة والفنون

دمشق-سانا

احتضنت خشبة مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون في دمشق اليوم عرضاً مسرحياً موجهاً للأطفال بعنوان “مدينة الأحلام” من كتابة وإخراج لميس محمد.

العرض الذي شارك فيه أكثر من 30 طفلاً وطفلة تتراوح أعمارهم بين 4 و10 سنوات ويستمر حتى الـ 18 من الشهر الحالي هو عرض حركي يسلط الضوء على فكرة عدم تبني الأطفال لأحلامنا الخاصة بل توفير مساحة خاصة بهم ليعبروا عن أحلامهم من وجهة نظرهم.

واعتمد العرض بشكل أساسي على مجموعة من اللوحات الحركية الراقصة يؤديها الأطفال وتصور كل لوحة حلماً من أحلام الطفولة.

وترتبط هذه اللوحات المنفصلة بحكاية واحدة متصلة أساسها فتاة تبحث عن حلمها المنشود حيث يستقبلها أعضاء لجنة المدينة ويطرحون عليها الأسئلة لتقوم بالإجابة.

يذكر أن مخرجة العرض لميس محمد من مواليد دمشق عام 1986 التحقت بمدرسة الفن المسرحي وتخرجت منها عام 2017 وشاركت كممثلة في عدد من المسرحيات والأفلام والأعمال التلفزيونية كما شاركت ضمن ورشات عمل في الإخراج والتمثيل والكتابة الابداعية.

رشا محفوض

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