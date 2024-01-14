البدء بتنفيذ شبكة صرف صحي في حي الشرق بمدينة الميادين

دير الزور-سانا

بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور تنفيذ مشروع شبكة صرف صحي في حي الشرق بمدينة الميادين.

وذكر مدير المؤسسة المهندس لورانس الحسين في تصريح لمراسل سانا أن المشروع، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في سورية هو مرحلة ثانية من إنشاء خطوط للصرف الصحي في المدينة بالمنطقة الممتدة من منطقة السوق ولغاية المصب الرئيسي فيها.

وأوضح الحسين أنه سبق هذا المشروع تنفيذ شبكة صرف صحي من شارع السوق لغاية حي الشرق بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، مبيناً أن المشروع الحالي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة “أوكسفام” يتضمن إنشاء شبكة صرف صحي من القساطل البيتونية قطر 80 سم بطول 430 متراً.

وأشار الحسين إلى أن المؤسسة وضعت خطة عمل لعامي 2024 و2025 لإنجاز كل أعمال الصرف الصحي في مدينة الميادين، على صعيد صيانة الشبكات القائمة، وإنشاء شبكات جديدة للمناطق التي لا توجد فيها شبكة صرف صحي.

إبراهيم الضللي

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