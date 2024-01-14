صباغ لوفد برلماني موريتاني: ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات

دمشق-سانا

التقى رئيس مجلس الشعب حموده صباغ اليوم النائب في الجمعية الوطنية الموريتانية ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية السورية- الموريتانية، الداه صهيب، والقائم بأعمال السفارة الموريتانية بدمشق، محمد الشيخ صمب باي.

وخلال اللقاء أكد صباغ عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين سورية وموريتانيا، وضرورة تعزيزها أكثر والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، لتشمل جميع المجالات وبما ينعكس إيجاباً على مصلحة شعبي البلدين الشقيقين، مثمناً مواقف موريتانيا الداعمة لسورية وقضاياها العادلة في المحافل الإقليمية والدولية، وخاصة في مواجهة الحرب الإرهابية التي شنت عليها منذ 13 عاماً.

وتطرق صباغ إلى ما تتعرض له سورية من نهب لثرواتها ومقدراتها من قبل الاحتلالين الأمريكي والتركي، وإلى ما تتعرض له فلسطين من عدوان إسرائيلي همجي راح ضحيته عشرات الآلاف من الشهداء الفلسطينيين الأبرياء، مشدداً على ضرورة استمرار دعم القضية الفلسطينية ومضاعفة الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

من جهته جدد صهيب التأكيد على أهمية العمل على توسيع آفاق التعاون مع سورية وتطويره في جميع المجالات، وخاصة العلمية والثقافية، لأنه كان لسورية دور بارز في دعم العملية التعليمية في موريتانيا خلال القرن الماضي، ولا سيما بعد استقلال موريتانيا.

حضر اللقاء أعضاء مكتب مجلس الشعب، ورئيس وأعضاء مكتب لجنة الأخوة البرلمانية السورية الموريتانية في المجلس.

لؤي حسامو

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