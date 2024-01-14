واقع المشروعات الخدمية في الحسكة وأولويات تنفيذها ضمن اجتماع في مبنى مجلس المدينة

الحسكة-سانا

واقع المشروعات الخدمية في محافظة الحسكة وسبل تنفيذها، واستكمال المتوقف منها كان محور الاجتماع الذي عقده المحافظ الدكتور لؤي صيوح مع أعضاء مجلس المدينة.

وعرض المشاركون في الاجتماع الذي عقد في مبنى مجلس المدينة أهم الصعوبات التي واجهت عمل المجلس خلال العام الفائت، والمشروعات التي يجب التركيز عليها خلال العام الجاري.

وبين صيوح أن الأولوية للمشروعات القابلة للتنفيذ، كأعمال استبدال شبكة الصرف الصحي، وتعبيد وتزفيت الشوارع والاهتمام بالإنارة والحدائق، والتركيز على أعمال النظافة وترحيل القمامة.

وأشار رئيس مجلس مدينة الحسكة المهندس عدنان خاجو إلى سعي المجلس لتنفيذ واستكمال المشروعات الخدمية للعام الجاري، ولا سيما استكمال الإنارة على الطاقة الشمسية وتعبيد وتزفيت الطرقات والشوارع الرئيسية وفق الإمكانات، واستبدال شبكة الصرف الصحي، حيث من المتوقع البدء بذلك خلال فترة قريبة.

ولفت خاجو إلى أن المجلس ينسق مع مكاتب المنظمات الدولية العاملة في المحافظة لدعم المشروعات، وتقديم ذات الأولوية منها لتخديم المواطنين، وخاصة ما يتعلق بالنظافة وترحيل القمامة.

وتركزت مطالب أعضاء المجلس حول قضية مياه الشرب، وإعادة تشغيل محطة علوك وضخ المياه إلى مدينة الحسكة، وتكثيف الجهود لإعادة تشغيلها، وفتح الشوارع الفرعية داخل المدينة، واستثمار أملاك مجلس المدينة بالشكل الأمثل لدعم أعمال ومشاريع المجلس، ومعالجة الاختناقات الحاصلة بشبكة الصرف الصحي والاهتمام أكثر بواقع النظافة.

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