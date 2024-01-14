المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع للعدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم بالأسلحة المناسبة أربعة مواقع للعدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة، محققة فيها إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيان اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة استهدفنا مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية، وحققنا إصابات مباشرة”.
وفي بيانات منفصلة، أعلنت المقاومة عن استهداف قوة عسكرية للجيش الإسرائيلي في مستوطنة “كفر يوفال” بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى وقوع عددٍ من الإصابات في صفوف القوة بين قتيل ومصاب.
كما استهدفت المقاومة التجهيزات التجسسية المستحدثة للعدو في محيط موقع المطلة وتجمعاً لجنود العدو في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وقوات له في موقعي “بركة ريشا” و”حدب يارون”، وحققت فيها إصابات مباشرة.
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