المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع للعدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم بالأسلحة المناسبة أربعة مواقع للعدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة، محققة فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏استهدفنا مرابض ‏مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية، وحققنا إصابات مباشرة”.

وفي بيانات منفصلة، أعلنت المقاومة عن استهداف قوة ‏عسكرية للجيش الإسرائيلي في مستوطنة “كفر يوفال” بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى وقوع عددٍ ‏من الإصابات في صفوف القوة بين قتيل ومصاب.‏

كما استهدفت المقاومة ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة للعدو في محيط موقع المطلة وتجمعاً ‏لجنود العدو في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وقوات له في موقعي “بركة ريشا” و”حدب يارون”، وحققت فيها إصابات مباشرة.

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