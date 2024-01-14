رئيسي: القضية الفلسطينية تحولت إلى القضية الأولى للبشرية

طهران-سانا

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن القضية الفلسطينية تحولت اليوم من القضية الأولى للعالم الإسلامي إلى القضية الأولى للبشرية، مشدداً على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومعاقبة وملاحقة قادته.

وقال رئيسي في كلمة له أمام المؤتمر الدولي “طوفان الأقصى ويقظة الضمير العالمي” المنعقد في طهران اليوم وفقاً لوكالة فارس: إن الفكر والتيار المقاوم والصمود الذي تبلور في لبنان وفلسطين وسورية والعراق واليمن هو الطريق الوحيد للتصدي للعنجهية والظلم والعدوان.

وأشار رئيسي إلى أن التسوية والمساومة لم تنجحا في إيجاد حل للقضية الفلسطينية لأن الكيان الصهيوني لا يلتزم بالعهود، حيث انتهك حتى الآن جميع القرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

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