أضرار كبيرة في الأراضي الزراعية بتلكلخ جراء الهطولات المطرية الغزيرة

حمص-سانا

ألحقت الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها محافظة حمص خلال الأيام الفائتة أضراراً كبيرة بالأراضي الزراعية في منطقة تلكلخ، حيث غمرت المياه مساحات واسعة من المحاصيل والمزروعات.

وذكرت الدكتورة سهام أيوب مديرة زراعة حمص أن الأراضي المغمورة جلها في سهل البقيعة الإستراتيجي، مؤكدة خلال جولة تفقدية للمناطق المتضررة أن الأمطار الغزيرة تسببت بتقطع السبل بعدد من مربي الأغنام الذين حاصرتهم المياه، حيث يسعى عناصر الدفاع المدني والموارد المائية والزراعة لإخراجهم، إضافة إلى أضرار طالت عددا من البيوت المحمية وتشكل مسيلات مائية كبيرة في الأراضي الزراعية.

بدوره أحمد سلوم نائب رئيس اتحاد فلاحي حمص، أشار إلى أن الأضرار التي حصلت نتيجة الأمطار الغزيرة جسيمة، حيث بلغت نسبة الغمر 80 بالمئة من المحاصيل الموجودة في منطقتي البقيعة وتلكلخ تحديداً، وتجاوز ارتفاع المياه فيها مترين، حيث غمرت بشكل كامل 2500 دونم من الأراضي المزروعة بالقمح ولا يمكن إنبات المحصول فيها، مؤكداً ضرورة مساعدة الفلاحين وتعويضهم وزيادة الأسمدة للأراضي المتبقية مما كانت فيها نسبة غمر أقل.

وطالب عدد من الفلاحين بتعويضهم عن نسبة الضرر الكبيرة من مزروعات وماشية وأعلاف إضافة إلى العمل بالسرعة القصوى على تعديل مصارف ومجاري المياه ضمن هذه المنطقة للحد من هذه الحوادث خلال فصل الشتاء.

صبا خيربك

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