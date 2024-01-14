عرضان مسرحيان في الحسكة ضمن فعاليات مهرجان مسرح الطفل

الحسكة-سانا

احتفاء بمهرجان مسرح الطفل الذي تقيمه مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة تزامناً مع العطلة المدرسية الانتصافية، يقدم المسرح القومي في الحسكة العرضين المسرحيين “أحلام كسول ” و “لننسج حكاية ” ، وذلك على خشبة مسرح المركز الثقافي في المدينة .

العرضان المسرحيان يندرجان في إطار الأعمال المسرحية المخصصة للأطفال والهادفة إلى تعزيز القيم الإيجابية والأخلاقية في نفوسهم ونبذ الصفات السلبية، كما أنهما لا يخلوان من الغناء والموسيقا والأجواء المرحة والتفاعلية التي تحبب الأطفال بالمسرح، وتضمن الاستفادة من الرسائل التي يتضمنها.

مدير المسرح القومي ومؤلف ومخرج عرض “أحلام كسول ” إسماعيل خلف أوضح في تصريح لمراسل سانا أن مسرح الطفل حقق خلال السنوات الأخيرة حضوراً مميزاً على خشبة المسرح من خلال تقديمه العروض المخصصة للأطفال ومنها مهرجان الطفل الذي أصبح تظاهرة سنوية وطقساً معتاداً لأطفال المدارس وأهلهم، ومن خلالها تمد جسور التواصل وتعزز العلاقة المتنامية بينهم.

وأشار المخرج خلف إلى أن المهرجان افتتح بالعرض المسرحي ” أحلام كسول ” والذي تتلخص فكرته بأن الأحلام الواقعية لا حدود لها، وأن الإنسان يجب أن يحلم وأن يكون له طموح، ولكن يجب أن يعمل على تحقيق أحلامه وتحويلها إلى واقع حقيقي لكي لا تصبح خيبة أمل، لافتاً إلى أن العمل يندرج ضمن المسرح الغنائي، حيث الشخصيات ترقص وتغني وتمثل، فيما سيليه العرض المسرحي الثاني “لننسج حكاية” للمخرج عبد الله زاهد.

يشار إلى أن العروض تقدم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً على خشبة مسرح المركز الثقافي في مدينة الحسكة حتى يوم الأربعاء القادم.

نزار حسن

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