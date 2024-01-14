موظفون في 20 وكالة أمريكية ينظمون إضراباً احتجاجاً على دعم بايدن للعدوان الإسرائيلي

لندن-سانا

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن موظفين في عشرين وكالة تابعة للإدارة الأمريكية يخططون للإضراب عن العمل يوم الثلاثاء المقبل، احتجاجاً على تعامل جو بايدن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وعرقلته وقف إطلاق النار واستمراره بضخ الأسلحة والذخائر لكيان الاحتلال متجاوزاً بذلك الكونغرس.

وأشارت الصحيفة إلى أن عشرات الموظفين في الإدارة الأمريكية ومن وكالات ومؤسسات مختلفة، بما فيها وزارة الخارجية ووكالة الأمن ووزارة الداخلية إضافة إلى وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية ومختبر الأبحاث البحرية.

وأوضحت الصحيفة أن الموظفين يعتزمون تنظيم يوم “حداد” وإضراب بذكرى مرور 100 يوم على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الخلافات الداخلية حول سياسة الدعم الأعمى لـ”إسرائيل” ظهرت إلى العلن، مع استمرار إدارة بايدن بضخ الأسلحة والذخيرة إلى كيان الاحتلال لارتكاب أبشع جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين.

ووفقاً لأحد منظمي الاضراب فإن المشاركين يلقون باللوم على البيت الأبيض في عرقلة قرارات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وفي مبيعات الأسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، تواصل الولايات المتحدة إرسال الأسلحة والذخائر بعشرات آلاف الأطنان ضمن جسر جوي وبحري يدعم العدوان، وقد أثار هذا الدعم المتعصب انتقادات واسعة بين أوساط الموظفين في وزارة الخارجية الأمريكية وغيرها من الوكالات الرسمية.

وقد أقدم جوش بول الذي كان يشغل منصب مدير مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في الخارجية الأمريكية على تقديم استقالته احتجاجاً على استمرار إدارة بايدن بتقديم الأسلحة الفتاكة لـ”إسرائيل” رغم حرب الإبادة التي تشنها ضد الفلسطينيين وخطت زميلته لارا فريدمان هي الأخرى خطوة مماثلة واستقالت للأسباب ذاتها.

باسمة كنون

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