القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

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– شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفة “الياسين 105” دبابة “ميركافا” للعدو الصهيوني وتشتبك مع قوة له بالأسلحة الرشاشة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في منطقة البصة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

– العدو الإسرائيلي يعترف بمقتل أحد جنوده خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بعبوة ناسفة إحدى آليات الاحتلال الإسرائيلي وتوقع أفرادها بين قتيل ومصاب شمال مدينة غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في رفح جنوب قطاع غزة.