استنفار فرق طوارئ المؤسسات الخدمية والدفاع المدني باللاذقية لمعالجة أي طارئ جراء الأمطار الغزيرة

اللاذقية-سانا

تواصل فرق الطوارئ من المؤسسات الخدمية في شركة الصرف الصحي وورشات الخدمات والصيانة والنظافة في مجلس المدينة مع فوج الإطفاء والدفاع المدني انتشارها في اللاذقية لمعالجة أي حالة طارئة بفعل الهطولات المطرية الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية جراء المنخفض الجوي الحالي.

وأوضح مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد جلال داؤود لمراسل سانا أنه تم تقسيم المحافظة إلى قطاعات بتعاون وثيق مع كافة الجهات المعنية لمنع حدوث اختناقات وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة على مدار الساعة وبشكل مستمر وخاصة في المناطق المنخفضة الأكثر عرضة لحدوث الاختناقات ضمن خطة الجاهزية المسبقة.

وأشار داؤود إلى أنه تمت معالجة بعض حالات الاختناق نتيجة المطر الغزير في عدة مناطق مثل ساحة حلوم وطريق سكن الشباب في اللاذقية دون حصول أي حوادث نتيجة المتابعة والتعاون والاستنفار الكامل والمعالجة الفورية.

علاء إبراهيم

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