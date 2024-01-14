SCS-NET
الشريط الإخباري

استنفار فرق طوارئ المؤسسات الخدمية والدفاع المدني باللاذقية لمعالجة أي طارئ جراء الأمطار الغزيرة

2024-01-13

اللاذقية-سانا

تواصل فرق الطوارئ من المؤسسات الخدمية في شركة الصرف الصحي وورشات الخدمات والصيانة والنظافة في مجلس المدينة مع فوج الإطفاء والدفاع المدني انتشارها في اللاذقية لمعالجة أي حالة طارئة بفعل الهطولات المطرية الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية جراء المنخفض الجوي الحالي.

وأوضح مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد جلال داؤود لمراسل سانا أنه تم تقسيم المحافظة إلى قطاعات بتعاون وثيق مع كافة الجهات المعنية لمنع حدوث اختناقات وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة على مدار الساعة وبشكل مستمر وخاصة في المناطق المنخفضة الأكثر عرضة لحدوث الاختناقات ضمن خطة الجاهزية المسبقة.

وأشار داؤود إلى أنه تمت معالجة بعض حالات الاختناق نتيجة المطر الغزير في عدة مناطق مثل ساحة حلوم وطريق سكن الشباب في اللاذقية دون حصول أي حوادث نتيجة المتابعة والتعاون والاستنفار الكامل والمعالجة الفورية.

علاء إبراهيم

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved