العدو الإسرائيلي يعترف بمقتل ضابط وإصابة 3 جنود في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

اعترف العدو الإسرائيلي مساء اليوم بمقتل ضابط وإصابة 3 جنود خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى العدو الذين اعترف بهم منذ بدء توغله البري في القطاع إلى 192 إضافة إلى إصابة الآلاف بجروح.

ويتكتم الاحتلال على أعداد قتلاه ولا يعترف بخسائره الحقيقية خلال الاشتباكات مع المقاومة التي تواصل التصدي لقواته في القطاع وتقتل وتصيب يومياً العشرات من ضباطه وجنوده وتدمر آلياته.

بدورها استهدفت المقاومة الفلسطينية بقذائف “الياسين 105” دبابة وآليات للعدو شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع كما استهدفت بقذائف الهاون تجمعاً لجنود العدو شمال وشرق مخيم البريج وسط القطاع.

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