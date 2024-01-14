المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة خراب الجير بريف الحسكة

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية برشقة صاروخية اليوم قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة مطار أبو حجر- خراب الجير بريف الحسكة.

وقالت المقاومة في بيان “استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، ورداً على مجازر الكيان الصهيوني في غزّة، هاجم مقاتلونا قاعدة خراب الجير المحتلة برشقة صاروخية” مؤكدة “استمرارها في دك معاقل العدو”.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت أمس برشقة صاروخية قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في كل من حقل كونيكو النفطي في ريف دير الزور وقاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

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