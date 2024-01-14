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منتخب سورية للسباحة يواصل حصده الميداليات في البطولة العربية للفئات العمرية

2024-01-13

الدوحة-سانا

يواصل منتخب سورية للسباحة حصده للميداليات في البطولة العربية المقامة في قطر بعد أن أضاف سباحونا اليوم ثلاث ميداليات جديدة ليرتفع رصيد منتخبنا إلى 9 ميداليات .

ففي منافسات اليوم أحرزت السباحة لين عياش فضية سباق 200 متر  صدر مسجلة زمنا وقدره 2.47.40 دقيقة .

ونال أسامة طرابلسي برونزية سباق  200 متر  صدر بزمن وقدره 2.26.24 دقيقة وفضية سباق 400 متر حرة بزمن وقدره 4.9.18 دقائق .

وكان منتخبنا حقق 6 ميداليات خلال الايام الثلاثة الماضية من البطولة حيث  أحرز أسامة طرابلسي فضية سباق 1500 متر حرة وبرونزية سباق 200 متر متنوع كما أحرزت لين عياش فضية سباق 100  متر صدر وذهبية سباق 50 متراً صدر وحقق عمار المصري فضية سباق 50 متراً ظهر و كنان الغريب برونزية سباق 800 متر حرة.

محمد الرحيل

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