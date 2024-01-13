واقع إنتاج الغاز في سورية وسبل تعزيز الإنتاج في ورشة عمل بوزارة النفط

دمشق-سانا

عقدت اليوم في وزارة النفط والثروة المعدنية ورشة عمل حول واقع إنتاج الغاز في سورية والرؤية المستقبلية لتعزيز وزيادة الانتاج.

وتم خلال الورشة مناقشة وتحليل الوضع الحالي لإنتاج الغاز في سورية وعمليات التنقيب والاستكشاف والحفر وإصلاح الآبار والتحديات التي تواجه العملية الانتاجية والإجراءات اللازمة للتغلب عليها.

وتركزت مداخلات المشاركين في الورشة على أهمية تعزيز البحث العلمي والتطوير التقني وتشجيع استخدام التكنولوجيا لتعزيز كفاءة إنتاج الغاز كما تم التأكيد على أهمية تطوير قدرات العاملين وتوفير البيئة الملائمة للنمو والتطور في هذا القطاع.

وتم عرض خطط المؤسسة العامة للنفط والشركات التابعة لها خلال الفترة المقبلة التي تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز وذلك من خلال إصلاح الآبار المتوقفة وحفر آبار جديدة وإدخال حقول جديدة بالاستثمار وإجراء مسوحات للمناطق ذات المؤمولية العالية وتقديم حلول فنية لزيادة كميات الإنتاج وتطبيق التقنيات الحديثة.

ولفت وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور إلى أن تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب وضع خطط واقعية لزيادة إنتاج الغاز وتطوير الحقول والآبار، لاستخدامها كأساس لوضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع الطاقة مشيرا الى أهمية إحداث مركز وطني للنفط والغاز في وزارة النفط لإدارة المصادر الهيدروكربونية ورفده بالكوادر المؤهلة والخبيرة.

وشدد الوزير قدور على وجوب وضع رؤية متكاملة من قبل كافة الشركات ووضع البرامج الزمنية والمادية للخطط المقترحة مؤكدا التزام الحكومة بالنهوض بقطاع الطاقة وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ الخطط والرؤى الموضوعة.

محمد كركوش

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