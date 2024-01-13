زاخاروفا: تايوان جزء لا يتجزأ من الصين ونعارض انفصالها بأي شكل

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن العلاقات بين جانبي مضيق تايوان هي مسألة داخلية صينية بحتة، مشيرة إلى أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين.

وقالت زاخاروفا في بيان اليوم: “إن محاولات الدول الفردية استخدام الانتخابات في تايوان للضغط على بكين وزعزعة الوضع في المضيق وفي المنطقة ككل تؤدي إلى نتائج عكسية، وتستحق إدانة واسعة النطاق من المجتمع الدولي”.

وجددت زاخاروفا التأكيد على أن موقف بلادها بشأن تايوان لم يتغير، حيث تعترف بوجود صين واحدة فقط، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين وتعارض انفصالها بأي شكل من الأشكال.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency