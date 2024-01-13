سورية تجدد دعمها الكامل وتمسكها بمبدأ الصين الواحدة ممثلة بحكومة جمهورية الصين الشعبية

دمشق-سانا

جددت سورية دعمها الكامل وتمسكها بمبدأ الصين الواحدة ممثلة بحكومة جمهورية الصين الشعبية، مشددة على أن جزيرة تايوان جزء لا يتجزأ من الصين.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم: “تؤكد الجمهورية العربية السورية دعمها الكامل وتمسكها بمبدأ الصين الواحدة ممثلة بحكومة جمهورية الصين الشعبية، كما تدعم جهودها لصون سيادة الصين ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية”.

وأضافت الوزارة: “تدين سورية محاولات التدخل الخارجية في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية، وكل الاستفزازات والتصرفات التي من شأنها توتير الأوضاع في منطقة شرق آسيا وزعزعة الأمن والاستقرار الدوليين”.

وختمت الوزارة بالقول: “إن سورية تعتبر أن جزيرة تايوان جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، وأن هذه الحقيقة يجب ألا تتأثر بأي إجراءات أو انتخابات تجري فيها”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency